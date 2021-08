Ermahnen statt sofort bestrafen: So arbeitet die Sicherheitswacht in Senden

Plus Die Stadt Senden hat das Ordnungsamt personell aufgestockt. Die Mitarbeiter und die Bürgermeisterin ziehen eine erste Bilanz zur Sicherheitswacht.

Andreas Billmayer hat einen sicheren Blick für Dinge, die im Stadtgebiet nicht so sind, wie sie sein sollen. Jahrelanger Dienst bei der Sicherheitswacht hat sein Auge für Unregelmäßigkeiten geschärft. Er hat im Ordnungsamt der Sendener Stadtverwaltung eine neu geschaffene Stelle angetreten, um seine beiden Kollegen Andreas Sundarp und Martin Ummenhofer zu unterstützen. Wie läuft diese Arbeit ab und welchen Nutzen haben die Sendener Bürger davon?