Fahranfänger setzt sich in Senden angetrunken hinters Steuer

18-Jähriger wird am Sonntagmorgen in Senden mit 0,3 Promille am Steuer erwischt.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Ulmer Straße in Senden haben Beamte der Polizeiinspektion Weißenhorn am Sonntagmorgen Alkoholgeruch bei einem 18-Jährigen festgestellt. Das teilt die Polizei so mit. Der 18-Jährige sei am Sonntag kurz nach 9 Uhr kontrolliert worden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von circa 0,3 Promille. Dem Fahranfänger droht nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz, da er sich nicht an die 0,0-Promille-Grenze gehalten hatte, so die Polizei. (AZ)