Fahrzeuge bei Unfall in Senden über Kreuzung geschleudert

Eine Autofahrerin missachtete in Senden die Vorfahrt einer anderen Verkehrsteilnehmerin. Es kam zur Kollision. Die Unfallverursacherin wurde dabei verletzt.

In Senden sind zwei Autofahrerinnen zusammengestoßen, da eine der beiden Frauen die Vorfahrt missachtet hat. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Unfall am Donnerstag gegen 17.25 Uhr am Bahnübergang an der Kreuzung Bahnhofstraße/Ortsstraße. Eine 26-jährige Frau fuhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Norden und wollte die Ortstraße überqueren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 43-jährigen Frau, die auf der Ortsstraße in Richtung Westen fuhr und den Bahnübergang überquerte.

Beide Unfallfahrzeuge in Senden mussten abgeschleppt werden

Es kam zur Kollision, wodurch beide Fahrzeuge über die Kreuzung geschleudert wurden. Das Auto der 43-jährigen Frau prallte zudem gegen einen Zaun. Die Unfallverursacherin wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge, an denen ein Gesamtschaden von ungefähr 16.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Senden war vor Ort, sicherte die Unfallstelle ab und band auslaufende Betriebsstoffe der Unfallfahrzeuge ab. (AZ)

