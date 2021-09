Falsche Rohrreiniger in Senden: Jetzt hat die Polizei die Abzocker gefunden

In Senden haben mehrere Bürger eine Rohrreinigungsfirma angezeigt, die völlig überzogene Preise von ihren Kunden verlangt. Jetzt hat die Polizei die Tatverdächtigen ermittelt.

Mehrere Bürgerinnen und Bürger aus Senden hatten die Firma Berr und Soehne bei der Polizei angezeigt. Die Angestellten der Firma verlangen für ausgeführte Rohrreinigungsarbeiten vollkommen überzogene Preise. Eine 74-Jährige hatte für das Freimachen eines Rohres 500 Euro gezahlt, von einer anderen Frau hatten die Abzocker 1670 Euro verlangt. Weil die Frau allerdings nicht so viel Bargeld hatte, sind die Täter mit lediglich 1170 Euro wieder abgezogen.

Firma zockt Kunden in Senden ab: Polizei vermeldet Fahndungserfolg

Nun vermeldet die Polizei einen Fahndungserfolg. Die Beamten konnten die Tatverdächtigen ermitteln. Bei ihnen handelt es sich um Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren.

Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen brachten die Beamten eine Firma aus Nordhessen in Erfahrung, welche scheinbar lokale Werbeanzeigen in Suchmaschinen platziert. Diese Firma beauftragt nach einem Anruf dann ein weiteres Subunternehmen mit Sitz in Nordrhein-Westfalen, welches mit seinen Rohrreinigungstrupps im ganzen Bundesgebiet die vermeintlichen Rohrreinigungsarbeiten zu einem absolut überzogenen Betrag anbietet oder durchführt. Gegen diese Firmen sind derzeit bundesweit mehrere Ermittlungsverfahren anhängig, so die Polizei. (AZ)