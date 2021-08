Falsche Rohrreinigungs-Firma zockt weitere Menschen in Senden ab

Die Polizei warnt nach weiteren Betrugsfällen mit Rohrreinigungsdiensten in Senden vor der Firma "Berr und Soehne". Sie verlangt überzogene Preise.

In Senden häufen sich derzeit Fälle, in denen angebliche Fachleute überzogene Preise für ihre Tätigkeit im Bereich Rohrreinigung verlangen. So kam eine 74 Jahre alte Frau am Mittwoch zur Sendener Polizei und gab an, dass sie durch einen Rohrreinigungsnotdienst abgezockt worden sei. Wegen eines verstopften Rohres benötigte die Seniorin eine solche Firma. Im Internet war die Frau nach Angaben der Polizei auf die Firma „Berr und Soehne“ aufmerksam geworden. Nach Terminabsprache erschienen drei „Angestellte“ und reinigten das verstopfte Rohr. Im Anschluss wurden die Arbeiten zu einem absolut überzogenen Betrag in Höhe von 500 Euro in Rechnung gestellt, welchen die Frau vor Ort in bar bezahlte.

Bereits am 18. August fiel eine Frau in Senden auf die Firma "Berr und Soehne" herein

Einen ähnlichen Vorfall hatte die Sendener Polizei am Dienstag gemeldet. Aufgrund des veröffentlichten Berichts habe sich noch eine weitere Geschädigte gemeldet, teilt die Polizei mit. Demnach erschienen bereits am 18. August nach Verständigung eines Rohrreinigungsdienstes drei „Angestellte“ der Firma „Berr und Soehne“ bei ihr und machten sich ans Werk. Im Anschluss verlangten die Betrüger wie in den beiden anderen Fällen einen absolut überzogenen Betrag, in dem Fall 1670 Euro. Die Frau konnte jedoch mangels Bargeld lediglich einen Betrag von 1170 Euro bezahlen. (AZ)

