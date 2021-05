Familie findet einsames Entenküken in Senden und ruft die Polizei

Eine Familie aus Senden entdeckt ein Entenküken im Garten und informiert die Polizei in Weißenhorn. Eine Pfaffenhoferin kümmert sich jetzt um das Tier.

Diese Familie hat ein Herz für Wildtiere: Weil sie in ihrem Garten in Senden, der nahe der Iller gelegen ist, ein einzelnes Entenküken gefunden hat, bat eine Familie um Unterstützung. Die restlichen Mitglieder der Vogelfamilie waren nicht aufzufinden, also meldeten die Sendener ihren Fund bei der Polizeiinspektion Weißenhorn. Die Beamten nahmen sich der Sache an.

Polizisten aus Weißenhorn machen eine Frau in Pfaffenhofen ausfindig, die bereits mehrere Enten besitzt

Dem Polizeibericht zufolge konnten die Beamten eine Frau aus Pfaffenhofen ausfindig machen, die bereits mehrere Enten besitzt. Sie zeigte sich bereit, das Entenküken aufzunehmen. In der Obhut der Frau hat das Küken nun die Möglichkeit, unter Artgenossen aufzuwachsen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: