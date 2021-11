Geparktes Auto in Senden beschädigt: 2000 Euro Schaden

Ein graues Auto fährt in der Zeisestraße in Senden gegen einen geparkten Renault. Der Verursacher flüchtet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein Autobesitzer hat am Sonntagnachmittag in Senden mitbekommen, wie sein Wagen von einem anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt wurde. Der Unbekannte setzte die Fahrt ohne anzuhalten fort. Nun sucht die Polizei Zeugen des Unfalls.

Dem Polizeibericht zufolge hörte der Halter des ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Zeisestraße in Senden geparkten Autos gegen 15.40 Uhr ein Anstoßgeräusch zwischen zwei Fahrzeugen. Als er sich umdrehte, sah er, dass ein grauer Kombi, der in nördlicher Richtung auf der Zeisestraße fuhr, den Renault Clio des Mannes an der vorderen linken Seite angefahren und beschädigt hatte. Das graue Auto fuhr danach einfach weiter. Den Schaden am Renault beziffert die Polizei auf etwa 2000 Euro. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07309/96550 bei der Polizei Weißenhorn zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch