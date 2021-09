Gut aufgepasst: Mann aus Senden durchschaut Betrugsversuch

Erneut hat sich ein Mann als Mitarbeiter der Firma Microsoft ausgegeben, um auf den PC eines Mannes in Senden zuzugreifen. Diesem war die Masche aber bereits bekannt.

Am Mittwoch hat ein Mann aus Senden einen Anruf von einem angeblichen "Microsoftmitarbeiter" erhalten. Der Polizei zufolge gab dieser an, dass der Computer des 63-jährigen Sendeners repariert werden müsse. So versuchte der Täter, Zugriff auf den PC des Mannes zu erlangen. Da dem 63-Jährigen die Betrugsmasche durch die Zeitung bereits bekannt war, beendete er das Gespräch sofort. (AZ)

Lesen Sie dazu auch