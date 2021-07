Hat die Stadtverwaltung Senden ihre Pflicht zur Neutralität verletzt?

Plus Die Rechtsaufsicht des Landratsamtes äußert sich zum Vorwurf eines Sendener Stadtrats. Daneben gibt es noch eine zweite Beschwerde zum Thema Hallenneubau.

Die Differenzen um den Standort der neuen Sendener Dreifachturnhalle werden offenbar mit zunehmend harten Bandagen ausgetragen – mittlerweile sind Beschwerden bei der Rechtsaufsicht des Landratsamts Neu-Ulm Teil der Auseinandersetzung. Die Stadtverwaltung habe in der Diskussion um die Dreifachturnhalle ihre Neutralitätspflicht verletzt, diesen Vorwurf äußerte Stadtrat Xaver Merk ( Die Linke) am Dienstagabend im Stadtrat.