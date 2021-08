In Schlangenlinien durch Senden: Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Ein Verkehrsteilnehmer informiert die Polizei über einen offensichtlich betrunkenen Autofahrer. Bei der Fahndung kommt ein Hubschrauber zum Einsatz.

Ein aufmerksamer Autofahrer hat die Weißenhorner Polizei am Samstagnachmittag über einen anderen Pkw informiert, der in Schlangenlinien in Senden unterwegs war. Der Fahrer vor ihm fuhr der Mitteilung zufolge so unsicher, dass er teilweise in den Gegenverkehr geriet, andere Verkehrsteilnehmer wurden glücklicherweise nicht gefährdet.

Als der Mann in Senden aus dem Auto stieg, schwankte er deutlich

In einem Kreisverkehr überfuhr der offensichtlich angetrunkene Autofahrer nach Polizeiangaben die Randsteine der Mittelinsel. Nach einer kurzen Fahndung, bei der unter anderem ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnte der Verdächtige im Stadtbereich von Senden angetroffen werden. Beim Aussteigen schwankte der 40-Jährige deutlich. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Es folgten eine Blutentnahme und der Entzug der Fahrerlaubnis. Den Mann erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)

