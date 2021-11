In Senden gibt es wieder einen digitalen Adventskalender

Einen Weihnachtsmarkt kann es heuer auch in Senden nicht geben. Die Stadt hat sich aber dennoch die ein oder andere vorweihnachtliche Überraschung einfallen lassen.

Auch dieser Winter wird aller Voraussicht nach von der Pandemie geprägt sein. In weihnachtliche Stimmung zu kommen, fällt da besonders schwer. Auch weil einmal mehr fast alle Weihnachtsmärkte in der Region ausfallen, darunter auch der in Senden.

Die Stadt möchte den Bürgerinnen und Bürgern natürlich dennoch eine schöne Vorweihnachtszeit bescheren, heißt es in einer Pressemitteilung. Daher wartet auf der Homepage stadt-senden.de wieder ein Adventskalender mit kleinen Überraschungen für Groß und Klein. Leckere Rezepte, Bastelideen, Rabattaktionen, unterhaltsame Videos und vieles mehr erwarten die Sendenerinnen und Sendener, verspricht die Stadtverwaltung.

Auch die beleuchteten „Engelsflügel“ finden erneut ihren Platz vor dem Rathaus. Die Stadt ruft zu einer Fotoaktion auf: "Fotografieren Sie sich und Ihre Liebsten vor den „Engelsflügeln“ und teilen Sie Ihre Bilder gern auf dem Instagram-Kanal der Stadt Senden unter #sendenleuchtet."

Und auch im Illertal-Forum Senden, gemeinhin als „Bürgerhaus“ bekannt, wartet etwas Besonderes auf die Bürgerinnen und Bürger. Das Foyer soll in eine einmalige Winterlandschaft verwandelt werden, kündigt die Stadt an. (AZ)

