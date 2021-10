Jugendcafé in Senden soll zu Trauzimmer und Büros umgebaut werden

Plus Im Sendener Rathaus können derzeit keine standesamtlichen Trauungen gefeiert werden. Die Stadtverwaltung möchte das ändern und macht einen Vorschlag.

Unter Vorbehalt hat der Sendener Stadtrat dem Umbau des Jugendcafés „Style“ im Rathaus zu einem Trauzimmer mit drei Büroräumen zugestimmt. Die geschätzten Kosten liegen bei 700.000 Euro. Schon bald könnte es losgehen. Und einen neuen Platz für das Jugendcafé gibt es auch bereits.