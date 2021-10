Jugendliche werfen mit Pommes: Mann schlägt zu

Eine Gruppe albert im Schnellrestaurant in Senden herum - plötzlich entsteht ein Streit. Die Polizei sucht einen Mann, der einen Jungen verletzt haben soll,

Ein Jugendlicher ist bei einem Streit in einem Schnellrestaurant in Senden leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich eine Gruppe von vier Jugendlichen am Montagabend zwischen 17.45 und 18.30 Uhr im McDonalds-Restaurant in der Germanenstraße aufgehalten. Die zwei Mädchen und zwei Jungen im Alter von 15 bis 16 Jahren aßen Pommes Frites und bewarfen sich schließlich zum Spaß damit. Dabei wurde wohl auch ein ebenfalls im Restaurant befindlicher Mann getroffen, worauf sich ein Streit entwickelte.

Nach den Aussagen der Jugendlichen packte der Mann im Verlauf des Streits einen der Jungen am Hals und drückte ihn gegen eine Wand. Anschließend packte der Mann den Jugendlichen an der Jacke und schleuderte ihn einige Meter durch den Raum. Der junge Mann wurde dabei leicht an Kinn und Hals verletzt. Bis zum Eintreffen der Polizei hatte sich der Mann bereits aus dem Restaurant entfernt. Zeugen beschreiben ihn als etwa 55 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Der Mann hatte ein südländisches Aussehen, braune, lichte Haare und trug einen Oberlippenbart. Er sprach deutsch mit ausländischem Akzent. Bekleidet war er mit Jeans und dunklem Oberteil. Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Polizei den Mann und anwesende Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07307/910000 bei der Polizei Senden zu melden. (AZ)