Senden

vor 49 Min.

Kinder leiden in der Corona-Pandemie: Mutter aus Senden startet Plakataktion

Plus Eine Sendenerin beobachtet, wie ihr Sohn unter der Pandemie leidet. Sie will auf die Lage der Kinder aufmerksam machen. Die Stadt unterstützt ihre Plakataktion.

Von Angela Häusler

Ins Schwimmbad gehen, Freunde umarmen, die Oma besuchen – was bis zum Frühjahr 2020 Selbstverständlichkeiten waren, ist in Zeiten der Pandemie für Kinder zum Tabu geworden. "Viele sind sehr still geworden", hat Mama Maika Kittler aus Senden festgestellt. Mit einer Online-Plakataktion möchte sie darauf aufmerksam machen, wie die Corona-Regeln das Leben und Empfinden von Kindern verändert haben. Von Sendener Kindern und Eltern gestaltete Plakate sollen zu einem Video zusammengestellt und im Internet gezeigt werden.

