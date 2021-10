Senden

vor 17 Min.

Kindergarten im Webereigelände: Bauarbeiten sind bald abgeschlossen

Plus Der Architekt legt seinen Statusbericht im Sendener Bauausschuss vor. Es gab nochmal leichte Verzögerungen, doch bald soll der Bau abgeschlossen sein.

Von Franziska Wolfinger

Der neue Kindergarten auf dem Gelände der alten Weberei in Senden nimmt Formen an. Der Spatenstich war im Oktober 2019, das ist jetzt genau zwei Jahre her. Von außen sieht das Gebäude nahezu fertig aus, innen ist wohl noch so manches zu tun sagt Architekt Christian Goldbach den Mitgliedern des Bauausschusses. Er war zu einem Statusbericht der Baustelle angereist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen