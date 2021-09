Kratzer an Auto in Senden: Polizei nimmt Hinweise entgegen

Die Polizei geht einem Schaden an einem Auto in Senden auf den Grund und bittet um Hinweise.

Jemand hat in der Nacht zum Sonntag in der Haydnstraße in Senden ein geparktes Auto eines 35-Jährigen mit einem noch unbekannten Gegenstand beschädigt. Die gesamte linke Fahrzeugseite wurde zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Die Polizei Senden bittet Zeugen der Tat, sich unter der Telefonnummer 07307/ 91000-0 zu melden. (AZ)