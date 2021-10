Stadtradeln in Senden: "Die flotten Oldies" radelten am weitesten

Plus Das diesjährige Stadtradeln im Kreis Neu-Ulm erfreute sich reger Beteiligung. In Senden sammelten die Teilnehmer des Seniorentreffs mehr als 10.000 Kilometer.

Glücklich und stolz auf ihre Leistungen können die insgesamt 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der „flotten Oldies“ sein, die sensationelle 10.224 Kilometer beim diesjährigen Stadtradeln der Stadt Senden gesammelt haben. Damit wurde mit einem Abstand von über 3000 Kilometern der 1. Platz in Senden erreicht. Aber auch im ganzen Landkreis war das Stadtradeln ein voller Erfolg.