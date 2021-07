Männer schlagen in Senden mit Holzstock auf 37-Jährigen ein

Die Polizei berichtet von einer gefährlichen Körperverletzung in Senden - und sucht nach der brutalen Attacke Zeugen.

Zwei bislang unbekannte Männer haben in Senden mit einem Holzstock auf einen 37-Jährigen eingeschlagen. Das ergaben erste Ermittlungen der Polizei. Sie sucht nun Zeugen der brutalen Attacke.

Ihrem Bericht zufolge ereignete sich der Vorfall am Donnerstag gegen 19.30 Uhr in der Haydnstraße, an der Unterführung bei der Einfahrt zur Tiefgarage ins Bürgerhaus. Der 37-Jährige erlitt durch die Schläge eine Nasenbeinfraktur, eine Platzwunde über dem linken Auge und diverse Gesichtsprellungen. Wegen der Verletzungen musste er sich im Krankenhaus behandeln lassen. Die zwei Täter können einer siebenköpfigen Gruppe, die aus Heranwachsenden im Alter zwischen 18 und 20 Jahren besteht, zugeordnet werden. Die Polizei Senden ermittelt in diesem Fall von gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07307/91000-0 zu melden. (AZ)

