Mann raucht Joint und setzt sich später in Senden ans Steuer eines Autos

Bei einer Polizeikontrolle in Senden räumt ein Autofahrer den Konsum von Drogen ein. Ein Schnelltest legt nahe, dass der Mann nicht fahrtauglich ist.

Unter Drogeneinfluss ist ein Mann in Senden Auto gefahren. Beamte der örtlichen Polizeistation kontrollierten den 38-Jährigen am Sonntagmittag in der Lessingstraße. Auf Nachfrage gab der Mann an, vor Kurzem einen Joint geraucht zu haben.

Der Autofahrer muss mit einem Bußgeld und mit einem Fahrverbot rechnen

Ein freiwilliger Drogentest brachte anschließend nach Angaben der Polizei ein positives Ergebnis. Aus diesem Grund wurde dem 38-Jährigen Blut abgenommen. Ihn erwartet nun ein Verfahren mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro sowie einem Fahrverbot von mindestens einem Monat. (AZ)

