Mann will Geld wechseln und stiehlt einer Frau in Senden 500 Euro

Mit einem Trick hat ein Unbekannter einer Frau in Senden mehrere Geldscheine abgenommen. Die Polizei veröffentlicht eine Beschreibung des Täters.

Eine Frau in Senden ist am Wochenende Opfer eines Geldwechselbetruges geworden. Nach Angaben der Polizei wurde die 68-Jährige am Samstagmittag auf dem Parkplatz am Blumenweg von einem Mann angesprochen. Der etwa 30-Jährige bat die Frau, zwei Euro zu wechseln. Die 68-Jährige kam der Bitte nach, sah in ihrem Geldbeutel nach Wechselgeld und reichte es ihm. Anschließend entfernte sich der Mann in Richtung Hauptstraße.

Ungefähr eine Viertelstunde später bemerkte die 68-Jährige beim Einkaufen, dass insgesamt 500 Euro aus ihrem Geldbeutel fehlten. Während die Frau bei der vorherigen Begegnung in ihrem Kleingeldfach nach Wechselgeld suchte, musste der bislang unbekannte Täter mehrere Scheine im Gesamtwert von 500 Euro aus der Geldbörse der Frau entwendet haben.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Senden zu melden

Wie die Polizei weiter mitteilt, handelt es sich bei dem mutmaßlichen Täter um eine etwa 30 Jahre alte, männliche Person südeuropäischer Herkunft, die gebrochen Deutsch sprach. Der Mann war ungefähr 1,65 Meter groß, hatte kurze schwarze Haare und trug ein weißes Hemd, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07307/91000-0 bei der Polizeistation Senden zu melden. (AZ)

