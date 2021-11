Maskenverstoß beim Einkauf in Senden: Polizei überprüft Gesundheitszeugnis

Eine Frau zeigt Polizisten in Senden ein Dokument, das sie angeblich von der Maskenpflicht befreit. Doch die Beamten haben Zweifel an dem Gesundheitszeugnis.

Bei Corona-Kontrollen der Zentralen Einsatzdienste Neu-Ulm ist zwei Beamten am Donnerstagvormittag in einem Sendener Drogeriemarkt eine Frau aufgefallen, die ohne Mund-Nasen-Schutz an der Kasse stand und ihren Einkauf bezahlte. Als die Polizisten anschließend die 41-Jährige kontrollierten, zeigte sie ein Gesundheitszeugnis vor, welches sie angeblich von ihrer Plicht zum Tragen von Mund- und Nasenschutz befreit.

Die Frau bekam einen Platzverweis und die Polizisten leiteten ein Strafverfahren ein

Dem Polizeibericht zufolge hatten die Beamten den Verdacht, dass es sich bei diesem Schriftstück um ein falsches Gesundheitszeugnis handelte. Die Frau bekam deshalb umgehend einen Platzverweis und die Polizisten leiteten ein Strafverfahren gegen sie ein. Nun wird überprüft, ob dieses Zeugnis im Rechtsverkehr überhaupt Gültigkeit hat. (AZ)

