Motorradfahrer stößt in Senden mit entgegenkommendem Auto zusammen

Beim Abbiegen schneidet ein Motorradfahrer in Senden die Kurve und kollidiert mit einem Auto. Der 57-Jährige wird verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Unfall am Mittwoch gegen 18.45 Uhr in Senden ist ein Motorradfahrer verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 57-Jährige mit seiner Maschine auf dem Auweg in östlicher Richtung und wollte nach links in die Freudenegger Straße abbiegen. Dabei schnitt er die Kurve und stieß mit dem entgegenkommenden Pkw eines 73-Jährigen zusammen.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall verletzt und anschießend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer und seine ebenfalls im Fahrzeug sitzende Ehefrau wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 4000 Euro. (AZ)

