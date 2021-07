Senden/Neu-Ulm

16:51 Uhr

Sonderimpfaktion in Senden an anderen Standort verlegt

Die geplante Sonderimpfaktion des Landkreises Neu-Ulm findet am Samstag an einem anderen Standort statt. In Neu-Ulm gibt es einen zusätzlichen Termin.

Der Landkreis Neu-Ulm organisiert diese Woche weitere Sonderimpfaktionen gegen das Coronavirus. Die nächste findet bereits am Freitag, 23. Juli, von 9.30 bis 14 Uhr bei Opti Wohnwelt in der Borsigstraße Neu-Ulm statt. Die bereits angekündigte Sonderaktion in Senden am Samstag, 24. Juli, von 10 bis 14 Uhr wurde verlegt: Sie ist jetzt bei Möbel Inhofer in Senden. Ursprünglich war als Standort für diesen Termin ein Einkaufsmarkt im Iller-Center in Senden angekündigt worden. Hier musste kurzfristig eine Umplanung stattfinden, berichtet das Landratsamt. Impfungen sind ab zwölf Jahren möglich Jeder, der noch nicht geimpft ist, kann bei den Aktionen vorbeikommen. Ein Termin ist nicht erforderlich, Personalausweis und Impfbuch müssen mitgebracht werden. Die Impfaktion wird im Impfbus des Betreibers unserer Impfzentren, Huber Health Care, durchgeführt. Zum Einsatz kommen der Impfstoff Biontech sowie Johnson & Johnson. Aufgrund der gesunkenen Nachfrage nach Impfterminen in den Impfzentren möchte der Landkreis Neu-Ulm den Bürgerinnen und Bürgern damit ein zusätzliches Angebot bieten, um niederschwellig weitere Menschen für eine Impfung zu erreichen. Impfungen sind ab zwölf Jahren möglich. Voraussetzung für die Impfung von Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren ist, dass das schriftliche Einverständnis der/des Sorgeberechtigten vorliegt. Wie in den Impfzentren wird es ein Aufklärungsgespräch mit einem Arzt geben. Auch die Nachsorge mit einer entsprechenden Beobachtungszeit ist sichergestellt. (AZ)

