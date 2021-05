Ohne Helm unterwegs: Radlerin verletzt sich in Senden schwer

Eine Frau touchierte in Senden mit ihrem Fahrrad einen Randstein und stürzte. Dabei verletzte sie sich schwer.

Eine 36-jährige Fahrradfahrerin ist in Senden gestürzt. Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 13.50 Uhr auf der Mühlbachstraße. Die Frau, die in Richtung Süden fuhr, touchierte kurz vor der dort befindlichen Schranke den Randstein und fiel zu Boden. Nach Polizeiangaben trug sie keinen Helm und wurde durch den Sturz daher schwer verletzt. Sie musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: