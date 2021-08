Senden

18:00 Uhr

Pinsa, Eis und Klaviermusik: Das Sendener Parkcafé wird zum "Bellini"

Die neuen Betreiber des früheren Sendener Parkcafes, das jetzt Bellini heißt: Salvo La Ferrera und seine Freundin Alessia Caso hier am Tresen.

Plus Salvo La Ferrera ist Koch und Musiker. Im "Bellini" will er seine beiden Passionen ausleben. Er hat kürzlich mit seiner Partnerin das Parkcafé in Senden übernommen.

Von Stefan Kümmritz

Süditalienisches Flair mitten in Senden? Das gibt es, seit Salvo La Ferrera und seine Partnerin Alessia Caso das Parkcafé übernommen haben. Es trägt jetzt den Namen Bellini - wie der Opernkomponist Vincenzo Bellini - und auf den Tisch kommen hausgemachte Pinsa und Spezialitäten aus Sizilien und Sardinien.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen