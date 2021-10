Polizei schnappt Einbrecher dank Videoaufzeichnung

Ein 22-Jähriger bricht in ein Sendener Geschäft ein. Eine Überwachungskamera filmt ihn dabei.

Bereits am vergangenen Wochenende, in der Nacht von Freitag auf Samstag, hat ein zunächst unbekannter Täter einen Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in der Kemptener Straße in Senden verübt. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangte der Täter durch ein Fenster in das Gebäude und entwendete aus dem Lagerraum eine Geldkassette samt Bargeld in Höhe von circa 200 Euro. Anschließend durchsuchte er noch den Kassenbereich und flüchtete daraufhin durch die Eingangstür. So teilt es die Polizei mit. Nachdem die Polizei Senden im Rahmen der Spurensicherung unter anderem Videoaufzeichnungen auswertete, konnten Hinweise auf den Täter gewonnen werden.

Dank der Videoaufzeichnung wurde der Sendener Einbrecher geschnappt

Aufgrund dessen konnte der Täter am Mittwoch gegen 23.30 Uhr durch eine Streifenbesatzung der Zentralen Einsatzdienste (ZED) Neu-Ulm festgenommen werden. Bei dem Täter handelt es sich im einen einschlägig vorbestraften 22-Jährigen. Er wurde am Donnerstag der zuständigen Haftrichterin beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Im Anschluss wurde er in eine bayerische Justizvollzugsanstalt gebracht. Ob er für weitere Taten, unter anderem im Bereich Senden und Neu-Ulm, verantwortlich ist, werden laut Polizei die weiteren Ermittlungen zeigen. (AZ)