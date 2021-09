Polizei stoppt Autofahrer ohne Führerschein in Senden

Bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle in Senden stellen Polizisten fest, dass ein 58 Jahre alter Autofahrer gar keine Fahrerlaubnis besitzt.

Weil er Auto gefahren ist, obwohl er gar keinen Führerschein besitzt, erhält ein 58 Jahre alter Mann eine Strafanzeige. Beamte der Polizeiinspektion Weißenhorn hielten den Autofahrer in der Nacht auf Mittwoch gegen 1 Uhr im Bereich Brucknerstraße/Haydnstraße in Senden an, um ihn zu kontrollieren.

Polizeikontrolle in Senden: Mann muss Auto stehen lassen

Wie die Polizei mitteilt, konnte der 58-Jährige keine Fahrerlaubnis vorweisen. Die Beamten stellten fest, dass der Mann gar keine hatte. Sie untersagten deshalb die Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel des Mannes sicher. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (AZ)

