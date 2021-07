Senden

06:00 Uhr

Prozess in Neu-Ulm: Frau schlägt mit Besenstiel auf Mann ein

Am Amtsgericht Neu-Ulm wurde wegen zwei Fällen von gefährlicher Körperverletzung verhandelt.

Plus Eine Mutter und ihr Sohn standen in Neu-Ulm gemeinsam vor Gericht. Sie sollen einen Mann in Senden verletzt haben. Wieso nur eine der beiden Personen verurteilt wurde.

Von Maximilian Sonntag

Dass Mutter und Sohn gemeinsam auf der Anklagebank sitzen, ist ein eher ungewöhnliches Bild. Genau dazu kam es allerdings am Montagvormittag. Sowohl eine 45-Jährige als auch ein 30-Jähriger mussten sich wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht Neu-Ulm verantworten. Vor einem Sendener Café soll es im Juni 2019 zu einer Auseinandersetzung mit einem Mann gekommen sein, der dabei bewusstlos geschlagen worden sein soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen