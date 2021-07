Senden

Prozess um Vergewaltigung in Senden: Angeklagter muss in Haft

Am Amtsgericht in Memmingen wurde an vier Prozesstagen wegen einer möglichen Vergewaltigung verhandelt.

Plus Ein 24-Jähriger soll eine Frau in ihrer Wohnung in Senden vergewaltigt haben. Nach vielen widersprüchlichen Aussagen fiel nun das Urteil am Amtsgericht in Memmingen.

Von Maximilian Sonntag

Um 18.20 Uhr verlas der Vorsitzende Richter im Sitzungssaal 130 am Amtsgericht Memmingen das Urteil. Der Angeklagte wurde wegen Vergewaltigung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Bis zum Ende des Prozesses stand jedoch - wie oft in solchen Fällen - Aussage gegen Aussage.

