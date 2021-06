Rollerfahrer wird bei Unfall in Senden verletzt

Der Fahrer eines Geldtransporters nimmt einem 66-Jährigen die Vorfahrt. Der stürzt von seinem Roller und muss zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 54-jährige Fahrer eines Geldtransporters hat einem Rollerfahrer die Vorfahrt genommen. Der Transporterfahrer war am Mittwoch, um 10.50 Uhr in Senden auf der Berliner Straße unterwegs. Er fuhr von der B28 kommend in den Kreisverkehr ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 66-jährigen Rollerfahrers. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß, wodurch der Rollerfahrer stürzte und verletzt wurde. Er musste vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Bei dem Verkehrsunfall entstand laut Schätzungen der Polizei ein Gesamtschaden in Höhe von circa 7500 Euro. (AZ)