Sachbeschädigung in Senden: Unbekannter besprüht Auto mit rotem Lack

Die Polizei in Senden hat Ermittlungen aufgenommen, weil ein Auto mit Farbe besprüht und zerkratzt wurde. Der Wagen stand in der Beethovenstraße.

Ein bislang unbekannter Täter hat in Senden ein Auto beschädigt, das in der Beethovenstraße abgestellt war. Die Tat ereignete sich laut Polizeibericht am Dienstag zwischen 8.30 und 14.30 Uhr. Beide Fahrzeugseiten wurden in der gesamten Länge mit rotem Lack besprüht. Zudem ist die hintere linke Fahrzeugtüre mit einem unbekannten Gegenstand verkratzt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet daher Zeuginnen oder Zeugen der Tat, sich unter der Telefonnummer 07307/91000-0 zu melden. (AZ)

