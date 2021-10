Senden

18:15 Uhr

Schwäbische Städte fordern mehr Unterstützung von der Regierung

Plus In Senden trafen sich die Bürgermeister der schwäbischen Städte. Sie formulierten ihre Erwartungen an die neue Regierung. Auch Luftfilter für Schulen waren Thema.

Von Franziska Wolfinger

Schicke schwarze Autos stehen fein säuberlich aufgereiht vor dem Sendener Bürgerhaus. Ein Blick auf die Kennzeichen verrät, wer damit wohl angereist ist: Einige tragen an zweiter Stelle das Kürzel OB - Oberbürgermeister. In Senden trafen sich die schwäbischen Mitglieder des Bayerischen Städtetags zu ihrer Bezirksversammlung. Vor allem um zwei Themen ging es bei dem Treffen der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister: ihre Erwartungen an die neue Bundesregierung und die Beschaffung von Luftreinigern für die Schulen.

