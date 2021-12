See- und Hallenbad Senden schließt wegen Personalmangels

Plus Ab kommendem Samstag ist das Sendener See- und Hallenbad vorübergehend zu. Der Betriebsleiter erklärt die Hintergründe dieser Entscheidung.

Das See- und Hallenbad in Senden soll ab dem 4. Dezember für bislang unbekannte Zeit für den öffentlichen Betrieb geschlossen bleiben. Hauptgrund ist ein Personalmangel im Bad, aber auch Corona spielt eine Rolle. Betriebsleiter Michael Öchsle erklärt die Hintergründe.