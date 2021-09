Senden

17:30 Uhr

Senden will das Tempo in der Stadt selbst bestimmen

Plus Durch den Beitritt zur Initiative "Lebenswerte Städte durch angepasste Geschwindigkeiten" will der Stadtrat in Senden ein Zeichen setzen. Die Initiative will mehr Tempo 30.

Von Franziska Wolfinger

Senden schließt sich der Initiative "Lebenswerte Städte durch angepasste Geschwindigkeiten" an. Der Stadtrat erhofft sich dadurch vor allem auch irgendwann Handhabe über die Straßen im Stadtgebiet, die nicht in kommunaler Hand sind. Über Bundesstraßen, Staatsstraßen oder Kreisstraßen entscheidet jeweils die in der Bezeichnung steckende Regierungsebene.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen