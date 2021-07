Senden

Sendener Kinder sollen wieder ihre Liebe zur Musik entdecken

Plus Ohne Veranstaltungen ist es kaum möglich, Kinder für Musik zu begeistern. Viel weniger melden sich in Vereinen oder der Musikschule an. Jetzt gibt es in Senden neue Angebote.

Von Angela Häusler

Eine stille Zeit hat das Sendener Kulturleben pandemiebedingt hinter sich. Jetzt, wo Musiker und Sänger wieder gemeinsam proben und auftreten, wollen sich die städtische Musikschule und drei örtliche Musikvereine mit einer Kooperation gegenseitig in Sachen Jugendarbeit stärken: An den Sendener Grundschulen dürfen Kinder das Musizieren ausprobieren und können bei Bedarf Instrumente von Vereinen ausleihen.

