Sendener Trinkwasser wird ab Montag gechlort

Plus Als Vorsichtsmaßnahme wird dem Sendener Trinkwasser ab Montag Chlor zugesetzt. Die Stadt klärt über die Hintergründe auf.

Wegen einer Baumaßnahme an den eigenen Anlagen bezieht die Stadt ihr Trinkwasser gerade noch von der Stadt Neu-Ulm. In den kommenden Tagen soll aber wieder auf das Wasser aus den eigenen Brunnen umgestellt werden, erklärt ein Mitarbeiter der Stadt. Als Vorsichtsmaßnahme hat das Gesundheitsamt nun eine sogenannte Schutzchlorung angeordnet.