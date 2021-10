Senden

vor 19 Min.

Sendener Wasserwacht ist seit mehr als 50 Jahren im Einsatz

Plus Die Wasserwacht Senden wurde vergangenes Jahr 50 Jahre alt. Die Jubiläumsfeier wurde nun nachgeholt. Quasi als Geburtstagsgeschenk gab es ein neues Einsatzfahrzeug.

Von Andreas Brücken

Die Damen föhnten die kesse Haarwelle nach innen und die Herren trugen verwegene Koteletten, als 1970 die Wasserwacht in Senden ins Leben gerufen wurde. Beim Durchblättern der Jubiläumschronik wird so mancher mit vergangenen Modesünden konfrontiert. Knapp und eng lagen damals die knall orangenen Badehosen der Helfer an. "Mit dem Kleinbus der Feuerwehr auf offener Pritsche seien die Mitglieder damals zum Schwimmtraining in das Neu-Ulmer Hallenbad gebracht worden, erzählen die langjährigen Wasserwachtler Erwin Brenner und Gunter Böckler. In den mehr als fünf Jahrzehnten, die die Wasserwacht nun besteht, hat sich viel getan.

