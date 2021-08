Sie machen sich von Senden aus für Gehörlose in ganz Deutschland stark

Plus Gehörlosigkeit ist eine Behinderung, die auf den ersten Blick nicht auffällt. Ein Verband aus Senden will, dass die Bedürfnisse Betroffener nicht vergessen werden.

Andershörende – so beschreiben sich Menschen, die mithilfe eines besonderen Implantats hören können: dem Cochlea-Implantat. Um ihre Anliegen und auch die Interessen von Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen allgemein kümmert sich die Deutsche Cochlea Implantat Gesellschaft, kurz DCIG, die ihren Sitz in Senden hat. Denn von Schwerhörigkeit sind weit mehr Menschen betroffen, als viele annehmen.