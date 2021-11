Sie werde von Satan bedroht: Frau ruft in Senden mehrmals die Polizei

Eine Frau aus Senden bittet die Polizei um Hilfe und sagt, sie werde vom Satan bedroht. Später glaubt sie, verstorbene Angehörige in der Wohnung zu sehen.

Gleich mehrere Polizeieinsätze hat eine 52 Jahre alte Frau in der Nacht auf Mittwoch in Senden verursacht. Bereits am späten Dienstagabend teilte sie nach Angaben der Polizei über Notruf mit, dass sie von Satan bedroht werde. Eine Polizeistreife konnte die Frau jedoch beruhigen. Nach Mitternacht glaubte die Frau dann, verstorbene Angehörige in ihrer Wohnung zu sehen. Sie wurde von einer Polizeistreife erneut beruhigt.

Die Frau aus Senden verbrachte die Nacht in einer Ausnüchterungszelle

Als sie einige Stunden später erneut den Notruf wählte und laut Polizeibericht wirre Sachverhalte mitteilte, musste die sehr stark betrunkene Frau in Gewahrsam genommen werden. Die restliche Nacht verbrachte sie in einer Ausnüchterungszelle der Polizei. Gegen die Frau wird nun ermittelt, weil sie den Notruf gewählt hatte, ohne dass triftige Gründe dafür vorgelegen hätten. (AZ)

