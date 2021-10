Senden

So begründet Decathlon die Entscheidung für die Schließung in Senden

Plus Eine Sprecherin von Decathlon nennt weitere Details zur Schließung der Filiale im Iller-Center in Senden. Und sie sagt, wie es für das Personal weitergeht.

Von Jens Noll

Rückzug aus Senden, dafür eine Aufwertung der Filiale im Blautal-Center in Ulm: So gestaltet sich offensichtlich die geplante Zusammenlegung der beiden Filialen des Sportartikel-Giganten Decathlon in der Region. Auf Nachfrage unserer Redaktion hat das Unternehmen am Montag bestätigt, dass es das Iller-Center voraussichtlich Ende Oktober verlassen wird. Was sind die Gründe dafür? Und was wird aus den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die derzeit in Senden tätig sind? Dazu hat sich am Dienstag eine Pressesprecherin ausführlicher geäußert.

