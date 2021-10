So sollen der Bahnhof in Senden und das Umfeld künftig aussehen

Plus Der Sendener Stadtrat legt sich auf eine Variante für die Umgestaltung des Bahnhofsumfelds fest. Das alte Stationsgebäude muss dafür allerdings weichen.

Senden plant ein neues Bahnhofsumfeld. Dafür wird das Bahnhofsgebäude abgerissen – so jedenfalls sieht es die Gestaltung vor, für die sich die Stadträtinnen und Stadträte am Dienstagabend mit großer Mehrheit entschieden haben. Wenn auch mit ein bisschen Wehmut. Nur zwei der 28 anwesenden Gremiumsmitglieder stimmten gegen den Planentwurf.