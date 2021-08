Senden

vor 2 Min.

Stabwechsel an der Lindenhofschule: Viel Lob für scheidenden Rektor

Matthias Düffert (links) verlässt die Lindenhofschule in Senden. Sein Nachfolger als Schulleiter ist Wolfgang Schneider.

Plus Nach neun Jahren als Leiter der Lindenhofschule in Senden geht Matthias Düffert in den Ruhestand. Seine Karriere begann einst als Busfahrer.

Von Angela Häusler

Beim Anblick der zahlreichen Besucher muss Matthias Düffert schmunzeln. "So viele Leute hier, nur weil ich zum Arbeiten aufhöre", sagt der scheidende Rektor der Sendener Lindenhofschule bei seiner Abschiedsfeier mit Vertretern von Lebenshilfe, Ämtern und Schulfamilie. Nach 26 Jahren bei der Lebenshilfe Donau-Iller und mittlerweile neun Jahren als Schulleiter tritt Düffert jetzt seinen Ruhestand an. Er übergibt sein Amt an den bisherigen Konrektor Wolfgang Schneider.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen