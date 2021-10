Senden

vor 49 Min.

Stadtrat stimmt Bebauungsplan für Dreifachturnhalle in Senden zu

In der Debatte um den Neubau einer Dreifachturnhalle in Senden haben sich manche Bürgerinnen und Bürger gegenüber der Stadtverwaltung im Ton vergriffen.

Plus Der geplante Bau der Dreifachturnhalle hat in Senden die Emotionen hochkochen lassen. Stadträtinnen und Stadträte verurteilen beleidigende Äußerungen.

Von Angela Häusler

Der Sendener Stadtrat hat am Dienstag dem Flächennutzungs- und dem Bebauungsplan für die neue Dreifachturnhalle zugestimmt und sich dabei gegen beleidigende Töne gegenüber Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf gewandt. Denn in der Debatte um den Neubau an der Holsteiner Straße waren in den vergangenen Monaten immer wieder Emotionen hochgekocht – das zeigte sich sowohl in sozialen Medien als auch in Einwendungen an die Stadtverwaltung gegen das Vorhaben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .