Streit in Kneipe in Senden: Mann wirft Bierglas auf Kontrahenten

Im Streit mit einem anderen Gast hat ein Mann in einer Kneipe in Senden ein Bierglas geworfen.

Ein Streit in einer Kneipe in Senden hat in der Nacht auf Montag zu einer gefährlichen Körperverletzung geführt. Zwei Besucher einer Bar an der Hauptstraße waren nach Angaben der Polizei aus nichtigen Gründen aneinander geraten. Im Laufe des Streits ergriff ein 64-Jähriger sein teilweise noch gefülltes Weizenbierglas und warf dieses in Richtung seines Kontrahenten, eines 58-jährigen Mannes. Ein 58-Jähriger wird an der Nase und am Auge getroffen Beim Versuch, dem Bierglas auszuweichen, wurde der 58-Jährige laut Polizeibericht an der Nase und am rechten Auge getroffen. Der Mann erlitt eine Hautabschürfung sowie eine Hautrötung im Gesicht. Gegen den Werfenden leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. (AZ) Lesen Sie dazu auch Senden Autofahrerin lässt verletzten 86-Jährigen nach Unfall liegen und flüchtet

