Streitigkeiten am Bahnhof in Senden: Frau schlägt zu

Eine Frau hat auf einen Bekannten am Sendener Bahnhof eingeschlagen. Erst durch drei Streifenbesatzungen konnten die Streitenden voneinander getrennt werden.

Zu einer Streitigkeit mit Handgreiflichkeiten ist es am Bahnhof in Senden gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Donnerstagabend gegen 20.10 Uhr. Eine 32-Jährige sowie ein 33-Jähriger gerieten aneinander, wobei die Frau ihren Bekannten mit Schlägen versah. Erst durch drei Streifenbesatzungen der Polizei Weißenhorn und Neu-Ulm konnten die Personen voneinander getrennt werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die 32-Jährige erwartet nun eine Strafanzeige. (AZ)