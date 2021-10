Telefonbetrüger scheitern an 87-jährigem Sendener

Mit einem sogenannten "Schock-Anruf", eine gängige Betrugsmasche, wollten Anrufer 85.000 Euro von einem Senior aus Senden erschleichen.

Am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr hat ein 87-jähriger Sendener einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten sowie eines Staatsanwaltes erhalten. Beide forderten eine Zahlung in Höhe von 85.000 Euro, da die Tochter des 87-Jährigen einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben soll und nur so eine Untersuchungshaft abgewendet werden könnte.

Der Senior aus Senden fiel nicht auf den Telefonbetrüger herein

Als der Mann angab, zunächst mit seiner Tochter und der Polizeistation Senden Rücksprache halten zu wollen, wurde das Gespräch beendet. Das teilt die Polizei mit. Sogenannte Schockanrufe sind eine derzeit gängige Masche. Die Anrufer probieren es vor allem bei älteren Bürgerinnen und Bürgern. (AZ)