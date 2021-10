Senden

Tresor aufgebrochen: Tausende Euro Schaden in Senden

Einbrecher hatten es in zwei Geschäften in Senden auf die Einnahmen in den Tresoren abgesehen. In einem Fall waren sie erfolgreich.

In zwei Geschäfte in der Berliner Straße in Senden ist zwischen Samstag und Montag eingebrochen worden. Die Täter hatten es auf die Tresore abgesehen. Zuerst verschafften sich die bislang Unbekannten nach Angaben der Polizei Zugang zu einem Bekleidungsgeschäft, indem sie eine Außentüre mit massiver Gewalt aufbrachen. Im Inneren öffneten sie einen Tresor gewaltsam und entwendeten Bargeld. Im Anschluss an den Einbruch im Bekleidungsgeschäft verschafften sich die Täter über ein gemeinsames Treppenhaus gewaltsam Zutritt zu einem angrenzenden Tierfachmarkt. Auch dort versuchten sie, einen Tresor zu öffnen. Dies gelang den Tätern jedoch nicht. Insgesamt erbeuteten die Täter einen unteren vierstelligen Eurobetrag, so die Polizei. 5000 Euro Schaden in Senden: Einen Tresor konnten die Einbrecher knacken Durch die massive Gewalteinwirkung an den Zugangstüren und den Tresoren entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden an die Kriminalpolizei Neu-Ulm, Telefon 0731/8013-0, erbeten. (AZ)

