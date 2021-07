Senden

Türkischer Sportverein Senden soll neuen Platz suchen

Wegen des neuen Wohngebiets "Am Stadtpark" darf am Fußballplatz an der Lindenschule nur noch Schulsport stattfinden. Doch bislang trainiert und spielt dort auch der Türkische Sportverein.

Von Angela Häusler