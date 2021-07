Falsche Microsoft-Mitarbeiter betrügen Frau aus Ulm um 1300 Euro

Mit einer perfiden Masche haben Betrüger Zugriff auf den Computer einer Frau aus Ulm erlangt. Auf diese Weise wurden heuer schon Tausende Euro erbeutet.

Betrüger, die sich am Telefon als Mitarbeiter der Firma Microsoft ausgaben, haben eine Seniorin um Geld betrogen. Die Frau meldete den Vorfall bei der Polizei in Senden. Mit geschickter Gesprächsführung überzeugten sie die 67-Jährige davon, dass die Firewall ihres Rechners deaktiviert sei. Die Frau ließ sich dazu überreden, eine Fernwartungssoftware herunterzuladen. So erlangten die Betrüger Zugriff auf ihren Computer.



Die Masche ist mittlerweile weit verbreitet. Dem Polizeibericht zufolge behaupten die angeblichen Microsoft-Mitarbeiter, dass der Rechner des Angerufenen Fehler aufweise, von Viren befallen oder gehackt worden sei oder ein neues Sicherheitszertifikat benötige. Die vermeintlichen Fachleute, die häufig nur Englisch oder gebrochen Deutsch sprechen, bieten den Angerufenen ihre Hilfe an. Dazu sollen ihre Opfer auf deren Geräten eine Fernwartungssoftware installieren, mit der die angeblichen Probleme gelöst werden können.

Die Täter drohen mit dem Sperren des Rechners oder mit dem Verlust von Daten

Mit diesem Programm haben die Betrüger allerdings Zugriff auf die Rechner ihrer Opfer und können sensible Daten, beispielsweise Passwörter für das Online-Banking, ausspähen. Darüber hinaus verlangen sie für ihre vermeintliche Service-Leistung eine Gebühr. Manchmal fordern Sie für das Erneuern einer angeblich abgelaufenen Lizenz ebenfalls Geld oder sie überreden ihre Opfer dazu, einen kostenpflichtigen Wartungsvertrag einzugehen.



Weigern sich die Betroffenen zu zahlen oder auf das Angebot einzugehen, drohen die Täter mit dem Sperren des Rechners und dem Verlust der Daten. Sie fragen unter anderem nach den Kreditkartendaten oder nutzen während des Fernzugriffs das Online-Banking des Geschädigten. Unter dem Vorwand, dass die Transaktion fehlgeschlagen sei, verlangen sie unter anderem Zugriff auf weitere Zahlungsarten und fordern eine nochmalige Zahlung. Zum Teil werden die Opfer dazu aufgefordert, im Supermarkt oder an der Tankstelle Gutscheincodes wie zum Beispiel von iTunes für das Bezahlen im Internet zu erwerben.

Die Polizei gibt Ratschläge und Tipps für Betroffene

Im Schutzbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West haben Anrufbetrüger mit der Microsoft-Masche im Jahr 2021 schon in neun erfolgreichen Fällen rund 9000 Euro ergaunert. Um zu verhindern, dass die Kriminellen noch weiteren Schaden anrichten, gibt die Polizei folgende Ratschläge:

Seriöse Unternehmen nehmen keinen unaufgeforderten Kontakt zu Ihnen auf. Sollte sich ein angeblicher Mitarbeiter melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf.

Geben Sie auf keinen Fall private Daten wie Bankkonto- oder Kreditkartendaten sowie Zugangsdaten zu Kundenkonten heraus.

Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware .

Betroffenen gibt die Polizei folgende Tipps:

Trennen Sie Ihren Rechner vom Internet. Ändern Sie über einen zweiten Rechner unverzüglich betroffene Passwörter.

Lassen Sie Ihren Rechner überprüfen.

Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits getätigte Zahlungen zurückholen können.

Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei .

. Bitte sprechen Sie auch mit Verwandten, Bekannten und Ihren Nachbarn über das Phänomen.

Durch das heruntergeladene Fernwartungsprogramm war der unbekannte Täter auch im aktuellen Fall in Senden in der Lage, den Rechner der Frau auszuspionieren und Überweisungen in Höhe von insgesamt 1300 Euro auf ausländische Konten zu veranlassen. Weiterhin gab die Seniorin ihre Ausweisdaten und ein Foto von sich preis. Damit versuchten die Betrüger, auf den Namen der Frau ein Konto im Ausland zu eröffnen. Das machte die 67-Jährige stutzig. Sie erstattete Anzeige bei der Polizeistation Senden. Weil die Seniorin jedoch im Raum Ulm wohnt, ist das Polizeipräsidium Ulm in die noch andauernden Ermittlungen mit eingebunden.

(AZ)

