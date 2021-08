Um halb zehn morgens mit mehr als 1,1 Promille am Steuer in Senden

Um einen Autofahrer zu kontrollieren verfolgte die Sendener Polizie den Mann bis nach Ludwigsfeld. Ein Atemalkoholtest zeigte ein eindeutiges Ergebnis.

Die Polizei Senden hat am Donnerstagvormittag einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten wollten Mann gegen 9.30 Uhr im Sendener Stadtgebiet kontrollieren. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens konnten sie ihn allerdings erst in Ludwigsfeld am Muthenhölzle anhalten. Im Laufe der Kontrolle nahmen die Polizisten bei dem 64-jährigen Fahrer deutlichen Alkoholgeruch wahr.

Polizist ziehen betrunkenen Fahrer in Senden aus dem Verkehr

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert über der 1,1-Promille-Grenze, so berichtet die Polizei, die bei dem Mann einen Bluttest anordnete und den Führerschein gleich einbehielt. Des Weiteren unterbanden die Beamten die Weiterfahrt und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Gegen den 64-jährigen leiteten sie ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. (AZ)

Lesen Sie dazu auch